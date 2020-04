Gazzetta: “Tamponi e controlli approfonditi a tutti: così può ripartire la Serie A”

Tornare in campo? Sì, ma con tutte le precauzioni possibili. Ieri Gabriele Gravina, presidente della Figc, ha incaricato la commissione medico scientifica federale per capire — se e quando scadrà il lockdown — cosa fare in concreto per non mettere a rischio la salute dei giocatori (e degli staff). Ne parla la Gazzetta dello Sport: “La commissione dovrà definire una serie di raccomandazioni, per mettere in sicurezza gli addetti ai lavori. Se per i giocatori saranno necessari controlli accurati, prima di tornare in campo, e naturalmente tutti dovranno fare i tamponi, speciale attenzione servirà per chi è stato contagiato: serviranno controlli multiorgano per escludere qualsiasi patologia. Molti club di A si sono assicurati i tamponi che andranno fatti prima di un’eventuale ripresa. Per le coppe serviranno forse protocolli internazionali”