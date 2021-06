Gazzetta – Donnarumma-PSG, accordo sempre più vicino: sarà staffetta con Navas

Gianluigi Donnarumma è sempre più vicino al PSG. Come riporta La Gazzetta dello Sport di questa mattina mancano solo pochi dettagli, più organizzativi che altro. Una questione di ore per convalidare un accordo già abbozzato per un quinquennale da 10 milioni netti a stagione. Sembra essere tramontata l’ipotesi di un prestito ponte, lontano da Parigi, per l’ormai ex portiere del Milan: si va verso una coabitazione tra lui e Keylor Navas, con Pochettino che dovrà gestire la staffetta nel migliore dei modi. L’ex Real Madrid ha rinnovato a fine aprile fino al 2024, ma la dirigenza del Psg ha deciso lo stesso di cogliere l’opportunità Donnarumma, emersa dopo la rottura con il Milan. Restano gli ultimi dettagli di formalità da convalidare con la visita medica di rito, in funzione del calendario della Nazionale che gioca mercoledì. Da oggi, quindi, l’annuncio è solo una questione di tempistiche.