GDM – Il Genoa piomba su Lammers: l’olandese potrebbe dare il via libera a Scamacca

Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, sarebbe forte l’interesse del Genoa per Sam Lammers. L’attaccante dell’Atalanta arrivato quest’estate, sembra non aver convinto Giampiero Gasperini e potrebbe essere dato per partente in questa finestra di mercato. Su di lui è piombato l’interesse della squadra ligure e, in occasione della sfida di oggi tra al Geweiss stadium proprio contro i bergamaschi, i dirigenti rossoblù ne approfitteranno per parlare del giocatore.

Nel caso dovesse arrivare una risposta positiva dalla società nerazzurra, il Genoa sarebbe pronta a far partire Scamacca in direzione Sassuolo. Gli emiliani poi avranno l’ultima parola sul futuro dell’attaccante, e decideranno se imbastire una trattativa con la Juventus, che è ancora alla ricerca di un vice Ronaldo, o se girarlo in prestito ad altre pretendenti.

Lo riporta gianlucadimarzio.com