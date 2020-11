Gdm – Napoli, in ansia per Osimhen: si pensa alla rottura del polso

Apprensione in casa Napoli per le condizioni di Victor Osimhen, che al 74′ di Nigeria-Sierra Leone – gara valevole per le qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa, è stato portato fuori dal campo in barella. La punta classe 1998, come si deduce dalle immagini, è caduto male mentre si trovava a difendere il pallone in mezzo ai due difensori avversari.

Rottura del polso?

Le prime informazioni che arrivano dalla Nigeria parlano della rottura del polso. Uscito sul punteggio di 4-2 a favore dei suoi compagni, in sua assenza la Sierra Leone ha pareggiato i conti grazie alle reti di Bundu e Kamara fra l’80esimo e l’86esimo.

Fonte: Gianluca di Marzio