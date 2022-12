La Gazzetta dello Sport ha svelato le probabili scelte di formazione di Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, per l’amichevole degli azzurri contro l’Antalyaspor: “Oggi contro la squadra di casa (fischio di inizio alle 18.45, diretta su Sky in pay per view e DAZN) verranno provate un po’ di soluzioni alternative: Ostigard e Juan Jesus in difesa, Ndombele ed Elmas in mediana. Davanti spazio per Politano ed Osimhen”.