GdS – Assenze Cagliari, Mazzarri spera di recuperare almento tre giocatori

La Gazzetta dello Sport dedica spazio al Cagliari di Walter Mazzarri. I sardi dovranno giocare contro il Napoli per il posticipo di lunedì per la 26^ giornata, ma gli indisponibili in casa Cagliari sono tanti. Strootman, Nandez e Lovato saranno sicuramente out per il match contro gli azzurri e a questi si aggiungono le defezioni di Lykogiannis, Pavoletti e Marin che non si sono allenati con il gruppo. La speranza di Mazzarri, però, è quella di poter recuperare questi tre elementi per il match contro il Napoli visto che Marin ha accusato solo un problema gastrointestinale, mentre Lykogiannis e Pavoletti sono stati bloccati da un affaticamento muscolare.