GdS – Atalanta-Napoli è Muriel contro Mertens: il dato sui tiri a favore del belga

La sfida tra Atalanta e Napoli è anche la sfida tra i due attaccanti, Muriel e Mertens. I due non dovranno far rimpiangere i centravanti titolari, ovvero Duvan Zapata e Osimhen. Il primo è assente per infortunio, il secondo è diffidato. Ecco la statistica riguardo i tiri in porta dei due giocatori. Ne parla la Gazzetta dello Sport nell’edizione di oggi:

“Tutti e due sono tecnici e veloci, ma in maniera differente. Muriel è esplosivo, specialista in progressioni che costringono gli avversari ad arrancare. Mertens a 34 anni, quasi 35, non ha più lo spunto sul breve di un tempo, ma è cresciuto nella lettura del gioco, ormai ha un vissuto tale per cui gli viene naturale trovarsi al posto giusto nell’attimo che conta.

Attenzione alle percentuali: quando tira, Muriel inquadra la porta nel 40 per cento dei casi, mentre Mertens centra lo specchio nel 56 per cento dei tentativi. E pure le percentuali realizzative differiscono, 16 per cento il colombiano e 28 per cento il belga. Il numero secco dei gol nell’attuale campionato conferma la fotografia: 4 reti di Muriel e 7 di Mertens, e il sudamericano ha giocato di più, seppure di poco, 994 minuti contro 926“.