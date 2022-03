GdS – Atalanta-Napoli, il rientro di Anguissa si valuterà nei prossimi giorni

Come ricorda La Gazzetta dello Sport, la gara di andata contro l’Atalanta, nonostante la vittoria dei nerazzurri per 2-3 al Diego Armando Maradona, lasciò delle buone sensazioni in casa Napoli. La gara di domenica 3 aprile, però, sarà diversa: “Le assenze pesanti sono tre (Osimhen, Di Lorenzo e Rrahmani) mentre Anguissa sta recuperando da un infortunio e la sua presenza si comincerà a valutare tra domani e dopodomani e Lozano arriverà all’ultimo momento dal Sud America. Lobotka sarà fondamentale insieme a Fabian nella gestione dei tempi di gioco e dei ritmi della partita. Mertens può combinare bene con trequartisti e centrocampisti favorendo i tagli degli esterni. Sarà decisivo Zielinski, in pressione sul primo costruttore e poi pronto a inserirsi in zona tiro”.