GdS – Atalanta-Napoli, le probabili formazioni: Spalletti si affida a Mertens

Domenica 3 aprile alle ore 15:00 il Napoli sarà a Bergamo per affrontare l’Atalanta in una gara che può dire tanto in chiave Scudetto. Negli azzurri ci saranno assenze importanti come quelle di Di Lorenzo, Osimhen e Rrahmani, così come nei nerazzurri, che dovranno rinunciare a Zapata, Ilicic e Toloi. Secondo La Gazzetta dello Sport, Gasperini sarebbe orientato a far partire Muriel dalla panchina, e ha due ballottaggi: Zappacosta-Pezzella e Malinovskyi-Pessina. Spalletti, invece, ha solo due dubbi: chi schierare sulla destra, con Zanoli favorito su Malcuit, e se schierare Fabian Ruiz o Zielinski. Queste le probabili formazioni secondo la ‘Rosea’:

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Koopmeiners, Malinovksyi; Boga.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Zanoli, Koulibaly, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Mertens, Insigne