GdS – Atalanta-Napoli, Olivera recuperato: le scelte di Conte

La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulle possibili scelte di Antonio Conte, allenatore del Napoli, per la gara contro l’Atalanta: “Olivera sta meglio, nella cera e nella condizione, ma pareva in grado di farcela anche con il Verona e all’ultimo momento, suo malgrado, ha dovuto accomodarsi nella panchina aggiuntiva, in abiti borghesi. Ci sta che entro sabato vengano ora azzerate le preoccupazioni ma in quel duello spalla a spalla, sulla corsia mancina, lui e Spinazzola se la giocheranno in amicizia, per provare a mettere in imbarazzo Conte. Per il resto, la formazione sarà la solita: Juan Jesus confermato al posto di Buongiorno, mentre il tridente sarà composto da Neres, Politano e Lukaku”.