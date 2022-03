GdS – Atalanta-Napoli, scelte obbligate per Spalletti: proverà ad incidere in due modi

Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha quasi delle scelte obbligate in vista della gara dei suoi contro l’Atalanta a Bergamo domenica 3 aprile, ma proverà ad incidere in due modi: “Con la preparazione meticolosa della partita e con la pronta lettura di quanto avviene in campo. Lozano può essere una carta preziosa: i suoi strappi potrebbero essere decisivi. Un altro molto utile dal punto di vista tattico è Elmas: garantirebbe dinamismo, copertura e spinta. In panchina Spalletti non avrà tante alternative e così saranno le sue intuizioni a pesare ancor più del solito. Quando alzare il baricentro? Quando accettare di chiudersi? Quando gestire il possesso e quando, invece, cercare rapidamente la porta? Il Napoli non dovrà preoccuparsi tanto di giocare bene, quanto di farlo con attenzione, pronto a mutare il proprio atteggiamento in base alle necessità dei momenti della gara”.