GdS – Barcellona-Napoli, Insigne infortunato: il capitano dei partenopei ha detto a Gattuso di voler rischiare

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ha scritto sulle condizioni di Lorenzo Insigne, in dubbio per la partita contro il Barcellona:

“Ieri mattina, il calciatore si è presentato al centro sportivo con il morale un tantino più su, soprattutto dopo aver condiviso con lo staff sanitario il report della notte. Al di là dell’ansia di sapere, il capitano ha comunque ripostato e di buon mattino s’è messo in viaggio per raggiungere il centro. Lui, sotto lo sguardo attento dei fisioterapisti, ha pure iniziato le cure del caso. In effetti, secondo quanto è trapelato da Castel Volturno, il danno subito da Insigne non sarebbe così serio da impedirgli di essere in campo per la gara di ritorno dell’ottavo di finale, contro il Barcellona, in programma sabato. Ieri mattina, il capitano ha discusso anche con Rino Gattuso, ha provato a rassicurarlo, gli ha anche detto che è pronto a rischiare, perché l’evento è troppo importante per non parteciparvi. La volontà c’è, dunque, ma potrebbe non bastare, perché si tratterà di fare una corsa contro il tempo“.