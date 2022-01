Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport a proposito della probabile formazione del Napoli contro il Bologna, in attacco ci sarà Petagna, con Mertens in panchina. A centrocampo Fabian farà coppia con Lobotka, mentre nel terzetto offensivo non ci sarà Politano: Lozano a destra, Zielinski al centro e Elmas a sinistra. Spazio a Mario Rui come terzino sinistro.