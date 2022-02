L’esterno del Napoli Matteo Politano nella giornata di sabato ha lavorato sul campo da solo per il secondo giorno consecutivo dopo il problema muscolare di cui aveva risentito una settimana fa nella partita contro l’Inter. Nonostante il calciatore non sia ancora rientrato in gruppo, l’esterno offensivo azzurro potrebbe farcela per andare in panchina domani nella partita contro il Cagliari. Lo scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.