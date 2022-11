GdS – Camerun, Eto’o sprona Anguissa per la consacrazione al Mondiale

L’edizione di oggi della Gazzetta dello Sport scrive di Samuel Eto’o, presidente della Federazione del Camerun, che ha spronato Anguissa poco prima dell’inizio del Mondiale dei Leoni Indomabili:

“Nel discorso motivazionale ai suoi Leoni Indomabili, il presidente Samuel Eto’o ha citato pochi giocatori. Uno di questi è stato ‘Frank’. Ovvero Frank Andre Zambo Anguissa, colonna del Napoli di Spalletti che con il Camerun non è ancora riuscito a imporsi come dovrebbe. In nazionale dal 2017, Frank con i Leoni non è sempre Indombaile: buone prestazioni, ma anche diversi passaggi a vuoto che l’hanno portato a essere criticato da pubblico e stampa. Diciamo che la sua progressione a livello di club non è stata accompagnata da un cammino altrettanto valido col Camerun. Però tutti riconoscono il suo potenziale, Eto’o per primo, e per questo tutti sperano che questo Mondiale possa essere il suo torneo, quello della consacrazione”.