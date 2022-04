GdS – Caso Plusvalenze, De Laurentiis e Agnelli inibiti: cosa potranno fare adesso?

Ben 12 mesi di inibizione per Agnelli, 16 mesi e 10 giorni per Paratici, 11 mesi e 5 giorni per De Laurentiis, sono solo alcune delle sanzioni chieste per il Caso Plusvalenze. Come spiega La Gazzetta dello Sport i divieti riguardano la possibilità di rappresentare le società in attività rilevanti per l’ordinamento sportivo nazionale e internazionale e quella di partecipare alle attività degli organi federali. Divieto anche di entrare negli spogliatoi, mentre nessuno stop per quanto riguarda compiti amministrativi legati alla contabilità e al funzionamento della società.