GdS – Cessione Osimhen, beffa Napoli: si può incassare meno di 75 mln

La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul possibile addio di Victor Osimhen. L’attaccante del Napoli, attualmente in prestito al Galatasaray, sarà sicuramente ceduto dagli azzurri, che sia a gennaio o a giugno. La clausola del nigeriano è sceso dai 130 milioni precedenti agli 81 per la sessione di gennaio, anche se Osimhen ha già assicurato che sarà al Galatasaray fino al termine della stagione, per poi scendere ancora a 75 milioni per l’estate. A quel punto, però, mancheranno solo 12 mesi per la scadenza del contratto e il prezzo potrebbe ancora calare. Niente duecentino per De Laurentiis, quindi, e il grande rimpianto di non averlo ceduto nell’estate del 2023 al PSG che si era spinto fino a 130 milioni di euro.