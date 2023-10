GdS – Champions, Napoli e Inter non convincono: ma qualificazione agli ottavi è ad un passo

La Gazzetta dello Sport ha analizzato le prestazioni di Napoli e Inter nelle rispettive gare di Champions League contro Union Berlino e Salisburgo: “Due balzi in avanti. Non decisivi, non ancora almeno: per qualificarsi agli ottavi di Champions, a Inter e Napoli manca ancora qualcosa. Poca roba, per la verità: Garcia dovrà battere l’Union Berlino in casa e a quel punto servirà un mezzo miracolo al Braga per scavalcarlo. Ci siamo quasi, insomma. Inter e Napoli avanti a braccetto, con partite in fondo simili: senza essere così convincenti, meno che mai entusiasmanti; con qualche rischio che poteva e doveva essere evitato. Tant’è: gli ottavi sono lì”.