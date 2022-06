GdS – Chelsea, super offerta a Koulibaly: c’è anche il PSG

La Gazzetta dello Sport, nell’edizione di oggi, si è soffermata sull’interesse del Chelsea per Koulibaly:

“In Spagna dicono che piaccia molto a Xavi, tecnico del Barcellona della ricostruzione, club che però in questi anni non è dotato di molta liquidità, deve abbassare il monte stipendi. Pare che come i catalani pure il nuovo Chelsea di Todd Boehly abbia fatto arrivare al fresco campione d’Africa un’idea di accordo economico superiore a quella del Napoli, vicina ai 10 milioni di euro stagionali. Che succederà? Si accordano su un aumento di stipendio (molto improbabile) o si cede il senegalese? Anche il PSG del nuovo ds Luis Campos lo segue e resta alla finestra. In fondo, KK è nato a Saint-Dié-des-Vosges, Francia orientale, fino a 21 anni ha vissuto tra lì e Metz, e ha giocato nella Under transalpina. Insomma, al PSG sarebbe di casa. E i francese, secondo l’Equipe, hanno messo un gruzzolo da 80 milioni per il mercato, ampliabile a seconda delle eventuali vendite”.