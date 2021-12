GdS – Coppa d’Africa, la chiarezza di Osimhen è una fuga in avanti

Victor Osimhen e le sue parole verso la Coppa d’Africa. E’ stato chiaro l’attaccante nigeriano, visto che con un tweet ha chiaramente confermato che parteciperà alla competizione, salvo annullamenti che ormai sembrano improbabili. “Sarò disponibile per la Coppa d’Africa a meno che non sia tra i giocatori scelti per rappresentare la Nigeria”. Secondo La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, queste parole sono apparse come una fuga in avanti dribblando le ansie del Napoli sulla situazione del calciatore. Non ci sono dubbi, quindi, che l’intenzione del calciatore è di partecipare regolarmente sfruttando la maschera protettiva realizzata in carbonio e kevlar e modellata sul suo viso dopo che si è sgonfiato del tutto in seguito all’operazione per fratture multiple riportate nella gara con l’Inter del 21 novembre.