GdS – De Laurentiis ha il sì di Osimhen: l’attaccante conquistato da Napoli

La Gazzetta dello Sport scrive ovviamente della situazione Osimhen e del corteggiamento attuato dal Napoli per il calciatore. Il Presidente De Laurentiis si è infatti garantito il sì del ragazzo dopo l’incontro nel pomeriggio a Capri, in presenza di uno dei suoi manager. Si è trattato in effetti solo di un primo contatto tra le parti, con l’attaccante che si è riservato di comunicare la decisione definitiva a stretto giro. Ma proprio la sua decisione, in verità, sembrerebbe ormai scontata e volta ad accettare Napoli.

In mattinata il ragazzzo ha fatto shopping in centro e Napoli ha saputo conquistarlo subito, gli è piaciuta l’allegria della gente. Peraltro Osimhen ha deciso di restare anche oggi (in parte) nonostante il caldo tropicale di questi giorni. Spesso la gente per strada lo ha riconosciuto, dato che i tifosi già ne conoscono le caratteristiche oltre che la storia da calciatore. A breve dovrebbe arrivare la sua decisione definitiva.