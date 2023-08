GdS – De Laurentiis spinge per Gabri Veiga a prescindere da Zielinski

Secondo La Gazzetta dello Sport, Gabri Veiga, centrocampista del Celta Vigo, sarebbe sempre più vicino al Napoli: “Il Napoli, una volta avuto il gradimento del giocatore, ha deciso di spingere forte sull’acceleratore: «L’interesse del Napoli per Gabri è reale e concreto. Sì, possiamo perderlo» ha detto ieri Benitez in sede di vigilia del debutto in campionato. E c’è di più: in Spagna sono convinti che oggi, proprio dopo la sfida contro l’Osasuna, possa esserci una sorta di saluto ufficiale dei tifosi al giocatore. Classe 2002, talento destinato a esplodere in fretta ma con un costo ancora accessibile e un ingaggio tutt’altro che proibitivo. Insomma, un perfetto profilo da Napoli. Ma c’è sempre stato un ostacolo da non sottovalutare, la clausola da 40 milioni, che ha rallentato la trattativa, non condizionata: il Napoli ha trovato in Rafa Benitez – ora sulla panchina del Celta – un interlocutore con cui poter ragionare per cercare altre vie. La pista Gabri Veiga si è accesa definitivamente dopo che il Napoli ha deciso di stringere i tempi a prescindere da quello che sarebbe successo con Piotr Zielinski. Sarà il vice Zielinski se il polacco dovesse confermare la voglia di restare e prolungare il contratto per altre 4 stagioni, riducendosi l’ingaggio e rinunciando ai 15 milioni all’anno proposti dall’Al Ahli. Lo spagnolo ha qualità e personalità che possono permettere al Napoli di fare un ulteriore salto in avanti. C’è ancora da definire qualche dettaglio, ma il più è fatto: affare da 35 milioni, col giocatore che firmerà un quinquennale da oltre 2 milioni a stagione”.