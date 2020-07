GdS – Demme e Lobotka le armi in più del Napoli a centrocampo

La Gazzetta dello Sport di oggi parla di Demme e Lobotka in chiave Napoli, sottolineando come la staffetta dei due possa essere un’arma in più per gli azzurri. Demme infatti eccelle in fase di ordine e di geometrie che riesce a dare alla squadra, ha una grande resistenza e garantisce copertura alla difesa specie in fase di non possesso. Lobotka invece ha tempi di gioco più rapidi e riesce a smistare il pallone anche con un solo tocco, dopo aver già deciso dove cederlo.

Questo doppio regista consente al Napoli di anticipare le giocate e trovare maggiore continuità per quanto riguarda gli inserimenti delle tecniche mezzali come Fabian Ruiz e Zielinski. I due, di fatto, possono alternarsi in base al tipo di impostazione che Gattuso vuole dare al Napoli e possono rappresentare per tecnico e squadra una doppia soluzione molto importante.