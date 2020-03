Domani riunione alla UEFA per decidere il nuovo calendario del calcio europeo, sul tavolo anche nuove soluzioni per quella che sarà la Champions League. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola spiega che tra le ipotesi c’è anche quella di una final four: quarti in gara unica, poi tutto in quattro giorni, come la Nations League, tutto in una sede e finale in Turchia. L’alternativa, se i tempi fossero ancora più stretti, sarebbero quelli di una final eight.