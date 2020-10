GdS – Ecco cosa rischiano Ronaldo e i giocatori della Juventus che hanno violato la bolla

La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla situazione della violazione della bolla da parte di Ronaldo e di altri giocatori della Juventus. Per quanto riguarda le eventuali sanzioni e i rischi di punizione, la situazione si apre a varie ramificazioni. Innanzitutto, il primo caso prevede che possa non arrivare alcuna sanzione, o che comunque sia minima. Questo perché non ci sono precedenti fra giocatori, al massimo Maldini e Romeo sono stati multati al Milan per essere entrati nello spogliatoio dell’arbitro senza mascherina.

C’è anche l’inibizione di Fienga e Manara per non aver rispettato le norme di distanziamento durante Napoli-Roma. Violazioni che chiamano in causa, in particolare, l’articolo 4, cioè quello sull’obbligo di rispettare codici e norme federali. Sarà comunque la Procura ad accertare eventuali responsabilità. Di certo il clima generale è ormai di crescente tensione.