GdS elogia il Napoli: “Attaccare è un dovere, ha indicato la strada a Juve e Inter”

La Gazzetta dello Sport, nell’edizione di oggi, ha elogiato il Napoli per la prestazione in Champions League contro il Liverpool, pensando anche a quelle di Juventus e Inter:

“Il Napoli è primo in campionato per gol, tiri in porta, assist e secondo solo alla Fiorentina per possesso: significa che in Serie A indossa lo stesso vestito che lo fa bello in Champions. Spirito coraggioso, tanta corsa, intensità d’azione e tecnica individuale. In questo senso rappresenta la parte positiva del tutorial: quale calcio indossare per sfilare in Champions. Ha incontrato il peggior Liverpool della storia recente, irriconoscibile per giocate e motivazioni, certo, ma i meriti di Spalletti vanno oltre i demeriti di Klopp. Il Napoli ha indicato la strada a Juve e Inter che, alla prossima, non affronteranno i migliori, ma con Benfica e Viktoria Plzen, saranno già condannate a vincere. Attaccare non sarà più un’opzione, ma un dovere“.