GdS – Emergenza Milan per la trasferta di Napoli, Romagnoli verso il forfait

In Napoli-Milan potrebbe mancare Alessio Romagnoli. Il difensore centrale rossonero, uscito per infortunio ieri contro l’Inter, potrebbe non farcela per lo scontro diretto al Maradona. Ne parla la Gazzetta dello Sport:

“Nelle prossime ore si sottoporrà agli esami strumentali e si capirà se potrà recuperare in tempo per il Napoli. Per Romagnoli è il secondo stop fisico in stagione (Covid escluso). Oggi Kjaer non c’è e il Napoli è dietro l’angolo: con Kalulu al fianco di Tomori il Milan non tremerebbe, ma con Romagnoli di nuovo in campo sarebbe tutta un’altra storia”.