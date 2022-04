GdS – Empoli-Napoli, ci sarà Demme al posto di Lobotka

Chi sostituirà Lobotka nel match contro l’Empoli? La Gazzetta dello Sport sembra non avere dubbi su chi prenderà il posto dell’indisponibile centrocampista azzurro iniziando, però, il proprio discorso partendo da Fabian Ruiz e Piotr Zielinski: “Il tecnico li ha difesi, si è anche fidato sin troppo di loro (schierandoli entrambi insieme e perdendo contro la Fiorentina la sfida proprio in mezzo al campo) ma negli ultimi tempi non c’è stata una reazione convincente. Per cui a questo punto è probabile, come fatto anche in altre partite, che Spalletti si affidi a una staffetta fra i due dando fiducia in mezzo a Diego Demme, che come vertice basso del 4-3-3 è quello che si addice meglio al ruolo. Il Napoli ha bisogno di dinamismo e freschezza, e il tedesco può avere gamba e giuste motivazioni per dimostrare – come sosteneva lo stesso tecnico di estate – di essere lui il Pizarro a Napoli per Spalletti. Certo poi si è affermato Lobotka e alcuni problemi fisici del tedesco hanno finito per frenarlo ma in questo finale di stagione c’è una importante possibilità di riscatto, utile per il mediano ex Lipsia e anche per il Napoli”.