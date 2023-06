GdS – Garcia vuole parlare con tutti i calciatori prima del ritiro di Dimaro

La Gazetta analizza la situazione in casa Napoli e svela un retroscena sul nuovo allenatore azzurro Rudi Garcia: “Rudi Garcia ha già le idee molto chiare su quale lavoro svolgere in questa fase iniziale di Napoli. L’allenatore ieri ha fatto il suo esordio, se vogliamo chiamarlo così, a Castel Volturno per visionare il centro sportivo e le strutture. Poi c’è stata anche una chiacchierata con Micheli e Mantovani per quanto riguarda il discorso relativo al calciomercato. In questa fase Rudi Garcia si farà aiutare molto da Frank Anguissa per quanto riguarda la conoscenze delle dinamiche dello spogliatoio. L’obiettivo del nuovo allenatore è conoscere e parlare con tutti i calciatori della rosa prima che inizi il ritiro di Dimaro. Insomma un vero e proprio giro di consultazioni per capire in maniera approfondita le persone che lo circonderanno prima ancora dell’aspetto tecnico-tattico”.