GdS – Gattuso, niente alibi sul tema dei poteri forti: ha trasformato una sconfitta a tavolino in un’opportunità

La Gazzetta dello Sport parla delle motivazioni date da Gennaro Gattuso all’interno dell’ambiente del Napoli. Il tecnico ha dovuto infatti sollevare il morale dei giocatori convincendoli a lavorare di più, riuscendo a tramutare – in un ambiente napoletano definito come spesso pronto a scivolare nel vittimismo – una sconfitta a tavolino in un’opportunità per reagire alle avversità.

In altri momenti ci sono stati allenatori azzurri pronti ad allargare le braccia o ad alimentare polemiche. Il giornale fa l’esempio neanche troppo velato della frase “non ci danno rigori perché non abbiamo le maglie a strisce” pronunciata da Sarri. Invece ora il concetto portato avanti da Gattuso è quello di non avere l’alibi sul tema dei poteri forti.