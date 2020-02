GdS – Gattuso non si fida del Brescia, test importante prima del Barcellona

Nella sua edizione odierna, il noto quotidiano della Gazzetta dello Sport batte ancora il martello sull’incudine delle preoccupazioni del tecnico azzurro Gennaro Gattuso in merito all’anticipo di stasera di Serie A tra Brescia e Napoli. Il match contro le rondinelle, al momento, è visto come un test cruciale pre-Barcellona, ma attenzione a sottovalutare una squadra di ‘medio-bassa classifica’. Il perché lo riporta la rosea così:

“La fiducia è una cosa seria. E Rino Gattuso preferisce accordarla per gradi. Il suo Napoli non sempre l’ha convinto lasciandolo incredulo, in alcune occasioni, per le opportunità mancate. Non è bastato il cambio in panchina per eliminare quella che è una costante da inizio stagione, ovvero, i punti lasciati contro le squadre di medio-bassa classifica. L’ultimo affronto il Napoli l’ha subito dal Lecce, un paio di settimane fa, che ha violato il San Paolo, gettando nello sconforto l’allenatore. Sconfitta arrivata sulle ali dell’entusiasmo rinato dopo le vittorie contro Juventus e Sampdoria e che ha scosso parecchio l’intero ambiente. Ed è questo il dato che preoccupa maggiormente, Gattuso, per la gara di questa sera, al Rigamonti, contro il Brescia. ‘Una tendenza che dobbiamo invertire se vogliamo centrare l’obbiettivo Europa‘, ha detto il tecnico napoletano“.