GdS – Giorno decisivo per Raspadori, il Sassuolo vuole 35 milioni

La Gazzetta dello Sport, nell’edizione di oggi, ha parlato della trattativa tra il Napoli e il Sassuolo per Raspadori:

“Un’attesa snervante. Probabilmente tattica, ma anche ieri nulla si è mosso tra Sassuolo e Napoli per Raspadori. Il giocatore e il suo agente, Tullio Tinti, spingono per la cessione, mentre il Napoli ha portato 29 milioni la parte fissa. Dunque balla 1 milione sul fisso e le clausole sui 5 di bonus. Il Sassuolo ritiene che il valore dell’attaccante sia di 35 milioni e vuole bonus semplici. Il club azzurro è disposto a pagarli solo se il rendimento del giocatore sarà alto, da garantire risultati importanti per la squadra. Differenze non da poco, se qualcuno non farà un passo avanti (o indietro, questione di prospettive). Oggi potrebbe diventare il giorno decisivo”.