GdS – Giuntoli-Juventus: nessun veto di Allegri, ma manca il sì di De Laurentiis

Il futuro di Cristiano Giuntoli è ancora incerto. Dopo una fase di raffreddamento, la Gazzetta dello Sport torna a parlare del suo possibile approdo alla Juventus, sottolineando che il polverone sollevato in merito ad un possibile veto di Allegri era, in realtà, non vero. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Ieri l’allenatore bianconero ha inviato segnali di pace a Cristiano Giuntoli. I nuvoloni minacciosi degli ultimi giorni hanno lasciato spazio all’arcobaleno.

Allegri non lo nomina mai, ma si capisce che il soggetto è l’attuale direttore sportivo del Napoli, da giorni in attesa di essere liberato dal vulcanico Aurelio De Laurentiis.

In realtà non c’è mai stato alcun veto da parte dell’allenatore, che però non aveva preso bene il fatto di non essere stato coinvolto (se non in una prima fase) nella scelta del direttore sportivo e di aver saputo dell’accordo raggiunto con Giuntoli (si parla di un contratto di 5 anni) solo a cose fatte.

Manca solo il sì di De Laurentiis, che tutte le parti in causa sono convinte arriverà: magari non subito, più probabile tra un paio di settimane, quando il numero uno del Napoli avrà sciolto il nodo allenatore”.