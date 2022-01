GdS – Il Napoli è in pole per Parisi dell’Empoli. Ecco le cifre

Su Fabiano Parisi ci sono diverse manifestazioni d’interesse, scrive la Gazzetta dello Sport raccontando che la sua valutazione si è estesa fino ai 10 milioni di euro: “Il Napoli, soprattutto, e poi la Lazio sono le due società che stanno tessendo la tela con più interesse. Un po’ l’infortunio e un po’ perché l’Empoli non intende privarsi dei migliori (la salvezza si avvicina, ma è presto per festeggiare), è probabile che tutto ciò che si semina a gennaio diventi raccolto dal primo luglio in poi. La società di Aurelio De Laurentiis quindi spazza via i dubbi e cercherà di anticipare la concorrenza. E per Fabiano vestire quella maglia potrebbe essere anche un tuffo al cuore. Lui irpino d’origine, nato e cresciuto in provincia di Avellino, ha vestito le maglie di Benevento e proprio Avellino prima del passaggio a Empoli”.