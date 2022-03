GdS – Il Napoli è pronto a riportare a casa Gaetano, non resterà alla Cremonese

La Cremonese, in piena lotta per la promozione in Serie A, guarda anche al futuro dei diversi elementi in prestito da altri club che potrebbero essere confermati specialmente in caso di salto di categoria. L’unico che al momento, come riporta la Gazzetta dello Sport, appare destinato a lasciare il club a prescindere da come finirà la stagione è il centrocampista Gianluca Gaetano, classe 200, che il Napoli vuole riportare a casa dopo i due anni di prestito in Lombardia.

Diversa invece la situazione degli juventini Nicolò Fagioli e Luca Zanimacchia: il primo piace molto ad Allegri che lo vorrebbe con sé il prossimo anno in bianconero, ma una promozione in Serie A della Cremonese potrebbe far cambiare idea al club torinese, per il secondo invece sembra quasi certo il rinnovo del prestito per permettergli di continuare la sua avventura in grigiorosso. Anche il difensore Leonardo Sernicola, classe ‘97 del Sassuolo, dovrebbe restare alla corte di Fabio Pecchia in caso di promozione.

In bilico invece restano il portiere Marco Carnesecchi, classe 2000, e il difensore Caleb Okoli, classe 2001, entrambi di proprietà dell’Atalanta. Il club di Arvedi proverà ovviamente a trattenerli a Cremona, con i due giocatori che non hanno mai nascosto che gli piacerebbe continuare l’avventura e giocare da titolari per crescere e migliorare, ma ci sarà da discutere con il club orobico e, per quanto riguarda il portiere, anche fare i conti con Juve, Fiorentina e Lazio che da tempo gli hanno messo gli occhi addosso.

