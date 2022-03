GdS – Il Napoli ha trovato una via diversa per la vittoria: le mosse scudetto

La Gazzetta dello Sport, nell’edizione di oggi, si è soffermata sulle mosse scudetto del Napoli dopo l’uscita dalle coppe e il recupero degli infortunati:

“Anguissa e Lobotka su tutti, ma anche Lozano in attacco, potrà consentire a Spalletti di avere più rotazioni da proporre. A Roma contro la Lazio il Napoli è andato in difficoltà, poi si è ripreso senza specchiarsi nella bellezza di palleggio. Come se avesse scoperto che c’è una via diversa per la vittoria, saper fiutare il momento. E il Napoli in quei minuti finali ha dato tutto quello che poteva dare ed è stato premiato”.