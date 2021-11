GdS – Il Napoli monitora Parisi dell’Empoli: operazione ‘in stile’ Di Lorenzo

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola rilancia il nome di Fabiano Parisi dell’Empoli come possibile idea per il terzino sinistro. Il 21enne piace molto al ds azzurro Cristiano Giuntoli. A differenza di quanto si pensi, il calciatore è ancora in scadenza 2023, non ha rinnovato con i toscani e potrebbe muoversi facilmente. Il Napoli starebbe valutando un’operazione in “stile” Di Lorenzo, anche perché l’agente di Parisi è lo stesso: si tratta di Mario Giuffredi che porterebbe volentieri il giocatore in Campania. Il terzino è da poco entrato nell’orbita dell’Under 21, mentre in Serie A sta trovando man mano sempre più spazio nello scacchiere di Aurelio Andreazzoli.