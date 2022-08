GdS – Il Napoli sbatte contro un’ottima Fiorentina: niente mini-fuga

L’edizione di oggi della Gazzetta dello Sport ha scritto del pareggio del Napoli contro la Fiorentina per 0-0:

“Suo malgrado, il Napoli lassù deve stare in compagnia. Mucchio selvaggio, sei squadre in vetta. Niente mini-fuga e cima solitaria per Luciano Spalletti che ci ha provato a conquistarla spendendo tutti i solisti della sua grande orchestra, ma ha sbattuto contro un’ottima Fiorentina che corre come se non ci fosse un domani. Come se non avesse giocato in Conference League tre giorni prima”.