GdS – Il Napoli vuole 60 mln per Koulibaly, ma non ci sono offerte: idea di spalmare il suo ingaggio

In casa Napoli, il futuro di Kalidou Koulibaly è ancora un osso duro. Quanto vale il senegalese sul mercato? Questo, uno degli interrogativi maggiormente posti. Offerte concrete sono necessarie per il numero 26 partenopeo. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parte proprio dalla valutazione del numero 1 del Napoli, il presidente Aurelio De Laurentiis.

Il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è convinto della seguente valutazione: 60 milioni di euro. Come sottolineato, però, dal quotidiano sportivo, questa cifra non trova riscontro nel mercato e le offerte concrete dovranno essere valutate dall’agente del difensore, Ramadani. 11 milioni lordi di stipendio: quasi il 10% del monte ingaggi, questi i costi intorno a Kalidou Koulibaly. E’ necessario, dunque, che le parti trovino un accordo. Quando il mercato sarà più chiaro, più netto nei suoi movimenti, se non ci dovessero essere offerte per Koulibaly, il club partenopeo potrà proporre uno spalmamento-prolungamento.