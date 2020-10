GdS – Il protocollo anti-Covid potrebbe cambiare, ma l’ipotesi play-off è ancora remota

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, in seguito all’aumento dei contagi all’interno delle squadre di Serie A, il protocollo studiato in primavera da FIGC e Cts potrebbe essere presto modificato. Allo studio ci sarebbe infatti un nuovo codice di autoregolamentazione del mondo del calcio che alzi ulteriormente le barriere di difesa per chiudersi rispetto all’aumento dei contagi in giro per il Paese. I play off per il momento restano in soffitta perché troppo divisivi e potenzialmente dispensatori di polemiche, ma la possibilità che qualcosa cambi anche nel format è sempre dietro l’angolo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Fonte: TMW