GdS – Immobile, l’addio alla Lazio non è più solo fantasia

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport di oggi, l’addio di Ciro Immobile alla Lazio non è più qualcosa di fantasioso. Già il Newcastle, infatti, si era fatto avanti con 50 milioni per Lotito e un ingaggio da 8 milioni per il calciatore. Queste distrazioni finora avevano lasciato il calciatore indifferente ma le ultime vicende starebbero gradualmente modificato il suo modo di pensare.

L’ipotesi di un addio a fine stagione quindi non più così fantasiosa. Ovviamente la Lazio non ha preso in considerazione la sua cessione, soprattutto nel caso in cui a richiederlo sia un club di Serie A. Gli avvenimenti recenti però rischiano di cambiare certi equilibri e non è escluso che alcuni nuovi club si facciano avanti per cercare di acquistare l’attuale capocannoniere del campionato italiano.