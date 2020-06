La Lazio riflette dopo la super offerta del Newcastle per Ciro Immobile, 55 milioni per il cartellino e 8 d’ingaggio per 5 anni al calciatore. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i biancocelesti sono tentati perché, mentre per la proposta del Napoli c’era la possibilità per l’ambiente di vivere in modo traumatico la possibile cessione (nonostante il richiamo della patria per l’attaccante), qui si parla di una squadra inglese, di un altro campionato.