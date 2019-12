GdS – Insigne al Napoli non riesce più ad essere sereno, possibile separazione a fine stagione

Ecco quanto scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport: “Da quei momenti bui si è provato sempre a ripartire , ma i risultati sono stati deludenti per tutti. Per il Napoli, per i suoi tifosi e per il diretto interessato che ormai, specie al San Paolo, non riesce proprio più a giocare ai suoi livelli. Chissà che lontano da casa, col Sassuolo non ritrovi gol e quel pizzico di serenità per una nuova ripartenza. Altrimenti, tanto per restare al testo di “Una carezza in un pugno”, c’è il rischio che quel finale di canzone diventi lo stesso per Insigne a Napoli: “Ma non vorrei che tu, a mezzanotte e tre, stai già pensando a un altro…””.