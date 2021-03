GdS – Insigne mai in panchina nel 2021: è sempre più capitano-guida del Napoli

La Gazzetta dello Sport, nell’edizione odierna, ha scritto di Lorenzo Insigne e di come abbia trascinato il Napoli in questo 2021: “Oggi una volta in più ci riproverà, Lorenzo, anche se in questo 2021 ha tirato la corda giocando tutte le partite, con momenti di riposo nulli. La gara di stasera diventa quasi uno spareggio per inseguire quel quarto posto attualmente proprietà dell’Atalanta, due punti più su. E Insigne ci tiene particolarmente a spingere la squadra per mostrarsi sempre più capitano-guida. Per stima in Gattuso che lo ha rilanciato dopo un periodo-no. E per presentarsi all’Europeo da protagonista“.