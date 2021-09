GdS – Insigne verso Leicester: il capitano del Napoli stringe i denti

Lorenzo Insigne vuole la convocazione per l’esordio del Napoli in Europa League contro il Leicester. Il capitano punta almeno alla panchina. Lo scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. “L’attaccante vuole esserci nonostante la contusione al ginocchio che gli procura ancora fastidio. Spalletti non ha alcuna intenzione di perdere il suo talento migliore. Il debutto in Europa League potrebbe significare già mezza qualificazione. Eppure, da due giorni Insigne si allena solo in palestra, per precauzione. Questa mattina si aggregherà ai compagni e proverà ad allenarsi normalmente per capire in che condizioni è il ginocchio”.