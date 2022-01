GdS – Insinge, arrivo in settimana dei rappresentanti del Toronto per chiudere

Lorenzo Insigne sembra ormai ad un passo dal firmare un contratto di 5 anni col Toronto. Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, in settimana alcuni rappresentanti del club canadese saranno in Italia e offriranno al capitano del Napoli un ingaggio netto da 8 milioni a stagione a cui si aggiungeranno alcuni benefit come come auto, casa e voli privati, così da rientrare nelle cifre pattuite inizialmente. L’azzurro chiuderà però la stagione al Napoli, infatti l’accordo entrerà in vigore dal prossimo giugno anche se sarà necessario formalizzare il tutto entro l’inizio di marzo, quando si chiuderà il mercato in MLS.