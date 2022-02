GdS – Inter, squalifica Lautaro Martinez: per ora nessun “segnale” dalla Procura

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola si sofferma sul rischio squalifica per Lautaro Martinez, ma fino a ieri sera nessun segnale di acquisizione video da parte della Procura per il presunto sputo dell’attaccante argentino che rischia, però, la squalifica per gli insulti al giocatore del Milan Theo Hernandez. Saranno decisive le eventuali segnalazioni degli ispettori. Sono da verificare anche i comportamenti del difensore Bastoni e dell’allenatore Simone Inzaghi. Sabato i nerazzurri saranno impegnati al “Maradona” nel big match delle 18 contro il Napoli. “Il video, rimbalzato sui social, non chiarisce né in un senso né nell’altro se di sputo effettivamente si è trattato. Di sicuro, a ieri sera non c’erano segnali di un’acquisizione delle immagini da parte della procura federale. Questo non esclude però che gli ispettori federali abbiano visto e sentito il contenuto dell’episodio e possano averlo segnalato al giudice sportivo e alla procura federale. Sull’esito della vicenda peserà naturalmente il rapporto degli ispettori federali. C’è anche la possibilità di un’inchiesta lampo in queste ore per ascoltare i protagonisti. Ma una decisione potrebbe anche ritardare. Quanto appurato, potrebbe rientrare nella fattispecie dell’articolo 39, sulla “condotta gravemente sportiva” che prevede un minimo di due giornate di squalifica”, si legge sul quotidiano.