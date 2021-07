GdS – Intesa sull”ingaggio con Emerson Palmieri: incontro con gli agenti in settimana

Tutto su Emerson Palmieri. Il Napoli è alla ricerca di un terzino sinistro e ha puntato il mirino sul terzino del Chelsea, che chiede 20 milioni per lasciarlo partire. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport, secondo cui tale cifra è ritenuta eccessiva dal club azzurro considerando il contratto in scadenza a giugno 2022. Per questo Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli starebbero chiedendo uno sconto, scrive la Rosea:

Col giocatore ha parlato direttamente, Spalletti. […] Il ragazzo sarebbe ben contento di ritornare alle dipendenze del suo ex tecnico e pare che si sarebbe convinto anche a spalmare lo stipendio (4,5 milioni a stagione) allungando la durata dell’accordo. C’è ottimismo, dicevamo, e c’è l’appoggio di Pini Zahavi, il neo procuratore di Emerson Palmieri, tra i migliori manager che operano nel calcio e non solo. Zahavi ha in programma un incontro con Giuntoli all’inizio della prossima settimana per studiare una strategia comune in modo da sbloccare la situazione”.