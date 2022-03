GdS – Italia-Macedonia, le probabili formazioni: Mancini si affida a Berardi

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla gara tra Italia e Macedonia, valevole per la semifinale dei playoff per il Mondiale in Qatar, in programma giovedì 24 marzo alle ore 20:45 al Renzo Barbera di Palermo. Secondo la rosea, il C.T. dell’Italia, Roberto Mancini, si affiderà al consueto 4-3-3 e schiererà la migliore formazione disponibile, al netto delle assenze forzate. In porta dovrebbe esserci Gianluigi Donnarumma. In difesa, invece, Bonucci e Chiellini dovrebbero essere preservati per l’eventuale finale contro la vincente tra Portogallo e Turchia e per questo motivo dovrebbero scendere in campo Mancini e Bastoni, con Florenzi ed Emerson Palmieri sulle fasce. A centrocampo spazio agli ormai inamovibili Verratti, Jorginho e Barella, mentre in attacco a completare il trio con Insigne e Immobile ci sarà Domenico Berardi.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Mancini, Bastoni, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne.

MACEDONIA (4-5-1): Dimitrievski; S.Ristovski, Velkovski, Musliu, Alioski; Churlinov, Bardhi, Ademi, Da.Babunski, Trajkovski; M.Ristovski.