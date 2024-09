La Gazzetta dello Sport ha analizzato la vittoria dell’Italia in Nations League contro Israele per 2-1: “Spalletti non s’è risparmiato nel turnover: Gatti, Buongiorno, Bellanova, Raspadori e Kean in prima squadra. Un sistema che comincia con il 3-5-2 e spesso si declina in 3-5-1-1 perché Raspadori si sposta nella trequarti per dettare la manovra. Solo che, all’inizio, Kean dà soltanto sponde e così la manovra non affonda”.